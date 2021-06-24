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Metrelerce yuvarlanan araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı-Şuhut karayolu Başören Köyü mevkiinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazadan araç sürücüsü şans eseri küçük sıyrıklarla kurtuldu.

AFYONKARAHİSAR 24.06.2021, 15:16
Metrelerce yuvarlanan araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı-Şuhut karayolu Başören Köyü mevkiinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazadan araç sürücüsü şans eseri küçük sıyrıklarla kurtuldu.

Olay, Sandıklı- Şuhut Başören Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Altılulaç’ın idaresindeki 06 BKZ 113 plakalı otomobil, Başören köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uçurumdan yuvarlandı. 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kazadan ciddi yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücü ambulansta ayakta tedavi gördü.
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