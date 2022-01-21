Meteorolojiden soğuk hava dalgası uyarısı

Meteoroloji Afyonkarahisar 5 Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bugün başlayacak soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Afyonkarahisar ve bölgesinde soğuk hava dalgasının bugün akşam saatlerinde başlayacağı ve 23 Ocak Pazar günü şiddetini arttırarak bir sonraki hafta sonuna kadar devam edeceğinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede azalacağı kaydedilirken, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.