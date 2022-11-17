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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünden Afyonkarahisar ile birlikte Denizli ve Uşak için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
AFYONKARAHİSAR 17.11.2022, 11:27
Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünden Afyonkarahisar ile birlikte Denizli ve Uşak için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların dikkatli olmaları istenerek şu ifadelere yer verildi:
“Güney ve Güney Batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman saatte 60-70 kilometre hızla fırtına beklenmektedir. Vatandaşlarımız ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalılar.”