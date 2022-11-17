Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünden Afyonkarahisar ile birlikte Denizli ve Uşak için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların dikkatli olmaları istenerek şu ifadelere yer verildi:

“Güney ve Güney Batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman saatte 60-70 kilometre hızla fırtına beklenmektedir. Vatandaşlarımız ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalılar.”