Meteorolojiden Afyonkarahisar ve bölgesi için soğuk hava dalgası uyarısı

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bölgenin 3 gün sürecek yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtildi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli için uyarıda bulunuldu. Açıklamada yağışla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 8 derece altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada, “Afyonkarahisar’da yağışların Perşembe (yarın) başlayacağı ve 21 Mart Pazartesi gününe kadar kar şeklinde olması ve sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Uşak’ta da yağışların yine aynı gün aralığında kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Devam eden günlerde ise genellikle parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Denizli’de ise Perşembe günü yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor” ifadelerine yer verildi.