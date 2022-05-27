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Meteoroloji aşırı sıcaklıklara karşı uyardı

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar ve bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-12 derece üzerine çıkacağı belirtilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

AFYONKARAHİSAR 27.05.2022, 13:38
Meteoroloji aşırı sıcaklıklara karşı uyardı

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar ve bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-12 derece üzerine çıkacağı belirtilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada sıcaklıkların artacağı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Hava sıcaklıklarının artarak, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’de hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının, Afyonkarahisar’da 28-32, Uşak’ta 30-34 ve Denizli’de 35-37 dereceler civarında olması beklenmektedir. Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatli takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.”

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