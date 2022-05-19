Meslek liseleri bu fuarda buluştu

Kent Meydanı’nda açılan fuara onlara meslek lisesi katılarak kendi bünyelerindeki meslek bölümlerini tanıttılar. Fuar hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, mesleki eğitimin bir ülkenin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, “Özellikle son yıllarda milli eğitim bakanının mesleki teknik eğitimin geliştirilmesini kalite ve niteliğinin arttırılmasını çok büyük bir şekilde arz ediyor bu noktada çalışmalarımız var il müdürlükleri olarak okullar olarak ta biz bu çalışmanın içerisindeyiz. Çünkü mesleki eğitim bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Ne kadar mesleki eğitimi güçlü olursa bir ülkenin gelişimi de o kadar güçlü olur. O ülke ne kadar çok üretirse mesleki eğitim sayesinde ancak üretkenliği artar. Özellikle ülkemizdeki bu mesleki eğitimin gelişmesini sağlamaya yönelik olarak. Afyonkarahisar il milli eğitim müdürlüğü olarak üniversitemizle de iş birliği içindeyiz. Diğer farklı kurum ve kuruluşlar arasında da destek alarak iş birliği içerisinde mesleki eğitimin tanıtımını gerçekleştirdiğimiz bir fuar düzenledik uzun yıllar sonra belki daha önceki yıllarda benzer programlar gerçekleştirildi ama bu kadar detaylı ve teknik anlamda ilk defa gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

"Meslek liseleri bu fuarla tanıtılıyor"

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Re Birim Sorumlusu Öğretmen Huriye Akçay ise bu fuarla birlikte meslek liselerinin tanıtımın sağlandığını belirterek, “Mesleki tanıtım fuarını düzenledik. İki gün sürecek mesleki eğitim fuarımız amacımız afyonda bulunan meslek liselerindeki bölümlerin özellikle ortaokuldaki öğrencilerimize tanıtılması ve halkımıza duyurulması oldu. Ortaokul da 8. sınıftan itibaren artık mesleğe yönelecek öğrenci veya düz liseye mi devam edecek bunu belirleme sürecinde oluyorlar. Bizde mesleklerin bölümlerini meslek liselerindeki bölümlerin ve ayrıca üniversitemizde ki mühendislik fakültesin den geleceğe yönelik tanıtılmasını sağladık. Öğrenciler yerinde mesleği görsünler neye ilgileri var biraz daha keşfetmelerini sağlamak istedik" dedi.

Fuarda iki gün boyunca meslek liseleri ve teknik okullar, tasarladıkları robotik kodlamadan, el sanatlarına kadar bir çok alanları tanıtma fırsatı buldular.