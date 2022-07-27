banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Melih Şencan Afyonsporla 1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor transfer çalışmalarına devam ederken, mor beyazlı ekip Somaspor’dan 27 yaşındaki stoper oyuncusu Melih Şencan ile sözleşme imzaladı.

AFYONKARAHİSAR 27.07.2022, 10:55
Melih Şencan Afyonsporla 1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor transfer çalışmalarına devam ederken, mor beyazlı ekip Somaspor’dan 27 yaşındaki stoper oyuncusu Melih Şencan ile sözleşme imzaladı.

Afyonspor transfer çalışmalarına dolu dizgin devam ediyor. Mor beyazlı ekip Somaspor’un 27 yaşındaki başarılı stoperi Melih Şencan ile masaya oturdu. Afyonspor, Melih Şencan ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Melih Şencan’ın önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Yorumlar (0)
29°
açık