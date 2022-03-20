Mazgal çalan 5 şahıs polisin takibiyle yakalandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde apartman önündeki mazgalları çalan 5 şahıs polisin takibi ile çaldıkları mazgallar ve tüfeklerle yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçe merkezi İstasyon mahallesinde bir apartmanın önündeki yağmur suyu mazgallarının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Olayın gerçekleştiren şahısların yakalamak için inceleme başlatan Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası ve gördü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak olayı S.A., T.A., C.D., Ş.D. ve D.A., isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Ardından şahıslar ev ve araçlarından aramam yapan ekipler çalınan 2 adet mazgalla birlikte 2 adet tüfek ve 12 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından şahılar gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.