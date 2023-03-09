Mavi yelekliler depremzedelerin yanında

Afyonkarahisar İl Müftülü personelleri tarafından oluşturulan "Manevi Destek ve Din Hizmetleri" ekibi depremzede vatandaşlara yönelik, maddi ve manevi destek çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Afyonkarahisar İl Müftülüğü; il müftü yardımcıları, il vaizleri, manevi danışmanlar ve TDV Kadın ve Gençlik Kollarından oluşan ekiplerle, deprem bölgesinden gelen her yaştan vatandaşa hem manevi destek sunuluyor hem de gönüllüler tarafından gelen ayni ve nakdi yardımlar ulaştırıyor.