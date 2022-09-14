Mavi baştankara kuşu rengi ile görenleri mest etti

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan ‘mavi baştankara’ kuşu fotoğrafları büyük ilgi gördü.

DKMP Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünün ‘Mavi baştankara, baştankaragiller familyasından mavi-sarı renkli küçük bir kuş türüdür. Yerli kuş türlerinden biri olan bu kuş canlı ve belirgin renklerinden dolayı diğer kuş türlerinden kolaylıkla ayırt edilebilmektedir’ başlığı ile paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi gördü. Paylaşılan fotoğraflarda renklerinin güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.