Maver Kemal’de yıl sonu coşkusu

Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy İlk ve Ortaokulu 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin yıl sonu eğlencesini gerçekleştirdi. Öğrencilerin yanı sora yüzlerce vatandaşın da katıldığı etkinlik festival havasında yaşandı.

Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy İlk ve Ortaokulu 2021- 2022 eğitim- öğretim döneminin yıl sonu eğlencesini gerçekleştirdi. Okul bahçesinde Okul Müdürü Nuri Altaş idaresinde düzenlenen eğlenceye; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Mahalle Kanlıca Mahalle Muhtarı Serhat Tugan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Afyonkarahisar Mehteran Takımı’nın okula girişiyle başlayan etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sürdü. Daha sonraya kürsüye Okul Müdürü Nuri Altaş geldi. Başarılı ve yoğun geçen eğitimin öğretim yılının yorgunluğunu atmak işin böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Müdür Altaş şöyle konuştu;

"Yürekleri vatan bakışları bayrak duruşları mızrak olan Türk gençliği nerede? diye soranlara; ‘işte burada’ diye cevap veriyoruz. Merhum Necip Fazıl diyor ya; ‘Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir.” Şuurunda bir gençlik. İşte o gençlik bizim çocuklarımız. Akıp giden zaman nehrinde boş yere sürüklenmeyen mekanın ruhuna ve vatanı kalkındırmaya odaklanmış yavrularımız. Bugün burada başarılı ve yoğun geçen bir eğitim- öğretim yılının yorgunluğunu atmak için birlikteyiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Eğitim öğretim hayatını sürdüren öğrencilerimizi de hayatlarında başarılar diliyorum”

Eğlencede renkli görüntüler ortaya çıktı

Konuşmaların öğrencilerin gösterileri ile devam eden eğlencede renkli görüntüler ortaya çıktı. Katılımcılar tarafından beğeniyle izlenen gösteriler sırasında öğrenciler keyifli vakit geçirdi. Zaman zaman havai fişek gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte, çalan oyun havalarıyla tüm katılımcılar doyasıya eğlendi.

Öte yandan şenliğin sonunda yapılan çekiliş ile yüzlerce öğrenciye hediye dağıtıldı.