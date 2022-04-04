Maver Kemal Arsoy Ortaokulu’nda yangın ve deprem tatbikatı

Afyonkarahisar’da Maver Kemal Arsoy Ortaokulu’nda AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikata öğrenciler, öğretmenler ve diğer görevliler katıldı. Tatbikat öncesi AFAD uzmanları, her sınıfta yangın çıkması ve deprem olması durumlarında öğrencilerin nasıl davranması gerektiği konusunda eğitim verdi. Soru-cevap şeklinde verilen uygulamalı eğitimde öğrencilere yaşanabilecek afet öncesinde, sırasında ve sonrasında hareket tarzları, duruş pozisyonları ile bulundukları ortamdan nasıl tahliye edilecekleri anlatıldı. Deprem eğitiminin ardından okul bahçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Alevlere müdahale edilmesi tatbikatına öğretmenler ve öğrenciler de eşlik etti. Sınıfta öğrencilere verilen eğitimin ardından yangın sırasında veya deprem sonrası sınıfların boşaltılması istendi. Daha önceden belirlenen noktalarda yerlerini alan öğretmenlerle öğrencileri çıkış noktalarına yönlendirilerek, hızla sınıflardan tahliyeleri gerçekleştirilmeye çalışıldı. Bu sırada öğretmenlerin, öğrencilerin ciddiyeti elden bırakmadan tahliye işlemini gerçekleştirirken zor anlar yaşadıkları gözlendi.

Okul Müdürü Nuri Altaş yaptığı açıklamada, tatbikat ve eğitimlerin çok verimli geçtiğini söyleyerek, AFAD yetkilileri Uğur Çetinkaya, Çetin Öztürk ve Ahmet Gökpınar’a teşekkür etti.