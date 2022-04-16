Mahalleyi soyup soğana çeviren hırsız yakalandı

Afyonkarahisar’da bir mahalleye dadanan ve girdiği evde mikser, blender, çocuk bisikleti ve altın olmak üzere ne bulduysa çalan şahıs polisin takibiyle yakalandı. Şahsın çaldığı malzemelerin bir kısmı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 12 Nisan da Selçuklu mahallesinde oturan A.S.M., polise başvurarak mikser, dondurma makinası, metal gıda öğütücüsü, blender seti, tost makinası, erişte kesme makinası, kahve makineleri, 1 adet tablet bilgisayar, bin TL nakit para ve 1 adet alyans çalındığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde aynı mahalleden farklı kişilerin çocuk bisikletleri 2 çeyrek altın, 3 bin TL nakit para ile bir alışveriş merkezinde bir şahsa ait içerisinde 1 bin 500 TL bulunan cüzdanında çalındığı tespit edildi. İncelemeyi derinleştiren ekipler olayı gerçekleştiren kişinin O.K., isimli şahıs olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan O.K., hırsızlık olaylarını kendisini gerçekleştirdiğini itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.