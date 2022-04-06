Mahalle ve çarşı bekçilerin görünce kaçan şahısta uyuşturucu yakalandı

Afyonkarahisar’da kendilerini görünce kaçan şahsın peşine düşen ve kısa bir kovalamaca sonrası şüpheliyi yakalayan mahalle ve çarşı bekçileri şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, Bolvadin ilçe merkezi Zafer caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri bir şahsın kendilerini görünce kaçmaya çalıştığını fark edince şüphelinin peşine düştüler. Yaya olarak süren kovalamaca sonrası şahsı yakalayan mahalle ve çarşı bekçileri yaptıkları kimlik sorgulamasında şahsın E.L., isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahsın üst aramasında ise 2 ayrı jelatine sarılı 5 gram ağırlığında metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs ardından Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.