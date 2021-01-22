Mahalle bakkalından alışveriş yapıp ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından mahalle bakkalı kültürünün yaşatılması ve buralardan alışverişin canlandırılması amacı ile bir proje başlatıldı. Mahalle bakkallarından alışveriş yapan AK Partili heyete daha sonra ürünleri mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Uluçay, yeni bir proje başlatarak yönetim kurulu üyelerine ‘Mahalle bakkallarından alışveriş yaparak, ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısını çalın ve yaptığınız alışverişi ihtiyaç sahibi vatandaşa takdim edin’ çağrısı yaptı. Proje kapsamında Afyonkarahisar merkez Burmalı mahallesinde bulunan bakkallardan alışveriş yapılarak aynı mahalledeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderildi.

Programa Başkan Uluçay ile birlikte AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ile il başkanlığı yönetim kururlu üyeleri katıldı.

“Yerel esnafının ve halkımızın yanındayız”

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay proje hakkında bilgi vererek, “Burmalı mahallemizi ziyaret ettik. Yerel esnafımızdan alışveriş yaparak mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Afyonkarahisar il teşkilatı olarak bir proje başlattık. Afyonkarahisar’daki bütün yerel esnaflarımızı kalkındırmak adına yerel esnafımızdan alışveriş yaparak yine mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak adına bir proje başlattık. Bu projeye tüm teşkilatlarımız olarak sahip çıkıyoruz. Her zaman Afyonkarahisar yerel esnafının ve halkımızın yanındayız” diye konuştu.