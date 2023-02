Lise öğrencileri Polonya’ya giderek deneyimlerini arttırdılar

Afyon Lisesi öğrencileri Erasmus+ka229 Geleceğin Şifresi: Doğa Dostu Robotlar Projesi çerçevesinde Polonya’ya giderek deneyimlerini arttırdılar.

İngilizce Öğretmeni Meral Hitit ve Zübeyde Erol koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ KA229 ‘The Code Of Future: Eco-Friendly Robots’, Geleceğin Şifresi: Doğa Dostu Robotlar’ projesi çerçevesinde, Afyon Lisesi’nden öğrenciler Gökçe Naz Balcı, Ümmü Ebrar Dalmış, Ahmet Seyfi Özdemir ve Muhammet Utku Coşkun Erasmus+KA229 The Code Of Future; Eco-Friendly Robotic Projesi kapsamında Polonya’nın Rzeszow kentinde Zespol Szkolno Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie okulunu ziyaret ettiler. Türkiye, İspanya, Estonya, Polonya, Kuzey Makedonya ve Portekiz ülkelerinden oluşan 6 ortaklı bu projenin koordinatörlüğünü ise Afyon Lisesi yapıyor.

Proje çerçevesinde 6 farklı ülkeden bir araya gelen 24 öğrenci ve 12 öğretmen VEXIQ çalışmaları yaptılar. Drone ile yapılan kodlama ve uçuşlar öğrenciler için unutulmaz bir deneyim edinmelerini sağladı.

Polonya gezisi ile ilgili bilgi veren Afyon Lisesi Okul Müdürü Ramazan Balkan, 6 ortaklı Avrupa Birliği Erasmus projesinin amacının 21. yüzyılda dijital yeterliliği arttırmak için eğitsel robotların, önemli bir araç olarak kullanılarak eğitim ortamının içinde ve dışında temizliği ve çevrenin korunmasını artırmayı sağlamak olduğunu belirterek, Proje çalışmaları olarak doğa dostu robotlar tasarlayabilmek için etkinlikler yapıldığını söyledi.