Leylekler göç yolunda Mahmut köyünde konakladı

Baharın gelmesi ve havaların ısınmasının müjdecisi olan leyleklerin göçü başlarken, göç eden leylekler Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde konaklamaya başladı.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yaklaşık 2 bin nüfusu Mahmut köyünde, köy sakinleri ilk kez gelen leyleklere ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadı. Vatandaşlar köylerine gelen sevimli misafirlerini görünce çok sevinip, heyecanlandıklarını ifade ettiler.

Köy sakinlerinden Yusuf Kuzu, leyleklerin önce bir kaçının geldiğini ardından bir sürü olduklarını ifade ederek, “Köyümüze gelen leylekler inşallah hayırlı ve bereketli olur. Köyümüze 100 ile 120 arasında leylek gelmiştir bu demektir ki berekettir" dedi.