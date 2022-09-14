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Kuyuda mahsur kalan kaplumbağaları AKUT ekipleri kurtardı
Afyonkarahisar’da bir kuyuda mahsur kalan kaplumbağaları AKUT ekipleri kurtardı.
AFYONKARAHİSAR 14.09.2022, 12:48
Afyonkarahisar’da bir kuyuda mahsur kalan kaplumbağaları AKUT ekipleri kurtardı.
Afyonkarahisar kent merkezi Telsiz bölgesinde bulunan bir kuyuda 2 adet kaplumbağanın mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu AKUT ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kuyuya inerek mahsur kalan kaplumbağaları kurtardı. Günlerce aç ve susuz halde kuyuda mahsur kalan kaplumbağalara ekipler elleri ile su içirdi.
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|1
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|15
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|6
|14
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|6
|14
|4. Brighton
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|13
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|4
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|6
|1
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|P
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|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
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|5
|12
|4. Osasuna
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|12
|5. Villarreal
|5
|10
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|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
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