Kuşların yuvalarını minikler yaptı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde minikler ‘Kuşlar Yuvasız Kalmasın’ sloganı ile kuşlara yuva yaparak ağaçlara bıraktı.

Bolvadin ilçesindeki Taşağıl 100. Yıl İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri öğretmenleri Beyza Uysal rehberliğinde öğrencilerin hayvanlara karşı sevgi ve merhamet duygularını geliştirmek amacıyla ‘Kuşlar Yuvasız Kalmasın’ sloganı ile kuşlara yuva yaparak ağaçlara bıraktı. Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasının amaçlandığı projenin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.