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Kurban kesimi esnasında yaralanan 20 kişi hastanenin yolunu tuttu

Afyonkarahisar’da kurban kesimi esnasında çoğunluğu kesici aletlerle yaralanan 20 kişi hastanelik oldu. Kolundan bıçak darbesi ile yaralanan ve durumu ciddiyetini koruyan bir kişi ise ameliyata alındı.

AFYONKARAHİSAR 20.07.2021, 12:23
Kurban kesimi esnasında yaralanan 20 kişi hastanenin yolunu tuttu
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Afyonkarahisar’da kurban kesimi esnasında çoğunluğu kesici aletlerle yaralanan 20 kişi hastanelik oldu. Kolundan bıçak darbesi ile yaralanan ve durumu ciddiyetini koruyan bir kişi ise ameliyata alındı.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da sabah erken saatlerde başlayan kurban kesiminde acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu. Yaralanan 20 kişinin büyük çoğunluğunun bıçak ve satır gibi kesici aletlerle elleri başta olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları, bir kısmının ise hayvan tepmesi sonucu hastanelik olduğu belirtildi. Yaralananlar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kurbanlık kesimi esnasında kolundan yaralanan bir kişi ise ameliyata alınmak üzere üniversite hastanesine sevk edildi.

Yetkililerden alınan bilgilere gün içerisinde hastanelik olan acemi kasapların sayılarından artış olabileceği kaydedildi.
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