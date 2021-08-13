Kur’an kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaz tatilinin başlamasının ardından açılan yaz Kur’an kurslarıyla, cami ve kurs yerleri çocuk sesleriyle şenlendi.

Sandıklı merkez, köy ve beldelerinde açılan Kur’an kurslarına dolduran yaklaşık 2 bin öğrenci Kur’an eğitimi görüyor. Açılan Kur’an kurslarını ziyaret eden Sandıklı İlçe Müftüsü Mehmet Güler, kurslarda çocuklar ile dini sohbetler ederek çocuklara dondurma ikramında bulundu. Bu yıl yaz Kur’an kurslarında değişik bir etkinlik yapmak istediklerini vurgulayan Müftü Güler, “İlçemize bağlı toplam 126 Cami ve Kur’an kursumuzda Yaz Kur’an kursları açtık ve şuan 2 bin öğrencimiz kurs görüyor. Müftülük hizmetlerimizi, Diyanet İşleri Başkanlığımızı tanıtmak, gençlerimiz ve çocuklarımıza birebir iletişim kurmak ve çarşıda sokakta müftü amcalarını tanısınlar diye bütün Kur’an kurslarımızı geziyoruz. Onlarla tanışma ve sohbet yapıyoruz. Daha sonra da öğrencilerimize dondurma ikram ediyoruz. Bu yıl 2 bin, 2 bin 500 öğrencimize dondurma ikramında bulunacağız” dedi.