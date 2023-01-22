Kur’an-ı Kerim yakılmasına Afyonkarahisar’dan sert tepki

Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına Afyonkarahisar’da halk büyük tepki gösterdi.

İsveç’te ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Afyonkarahisar Müftüsü Sinan Kazancı, sabah namazı için halkı Mevlevi Türbe Camii’ne davet etti. Vatandaşlar camiye akın ederken, programa AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, yönetimi ve Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de katıldı. Camiyi hınca hınç dolduran vatandaşlar, sabah namazının akabinde edilen dualara eşlik etti, Kur’an tilavetini dinledi.

"Türk demek Müslüman demek Müslüman demek Türk demek"

Cemaat, namazın ardından cami önünde bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Bugün sabah namazında tüm Türkiye’de olduğu gibi biz de Afyonkarahisar Mevlevi Camii’nde nasipsiz Poluden’in bizim kutsal kitabımız, rehberimiz, yol göstericimiz Kuranı Kerim’i yakmasına karşı bir protesto ve kınama için bir araya geldik. Tabii bu yapılan hareketi şiddetle kınıyoruz. Biz Müslüman olarak bozulmamış, tahrip edilmemiş bütün kitaplara inanıyoruz. Hazreti İsa’ya inanıyoruz. Hazreti Musa’ya inanıyoruz. Onların kitaplarında dinlerinde bozulmamış şekle inanıyoruz. Çünkü onlar da Allah’tan geldi. Bunu biliyoruz. Ben burada bir bürokrat olarak değil, bir milletvekili olarak değil, bir Müslüman kimliğimle bulunuyorum. Bir Müslüman olarak yapılan bu hareketi kınıyorum. İnşallah akıbeti kendi yaptığı gibi olur, kendi yaptığı hareketiyle olur diye buradan Cenabı Hakk’a dua ediyorum. Buraya gelen tüm cemaatimize, tüm Müslüman kardeşlerimize de Allah razı olsun diyorum. Biz Müslümanlar olarak bir ve beraberiz. Sayın müftümüzün de hutbesinde söylediği gibi Avrupa’da bir inanç var, ’Türk demek Müslüman demek, Müslüman demek Türk demek’. Dolayısıyla biz bir Türk Müslümanı olarak, bir Müslüman olarak burada buluşarak, şiddetle kınamamızı, tepkimizi koyuyoruz. Tüm Arap ülkelerinden de bazıları maalesef şu anda hala uyuyorlar. Müslüman ülkelerinden de bu tepkinin aynısının hatta daha fazlasını bekliyoruz. Ve bu yapılan hareketi şiddetle kınıyoruz" dedi.

"Tepkimizi dile getirmek adına bir araya geldik"

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da, "Kur’an-ı Kerim’imize uzatılan eller, Kuranı Kerim’imize yapılan yakma eyleminden dolayı tepkimizi dile getirmek adına bir nebze olsun tüm teşkilatlarımızla, tüm Afyonkarahisarlı hemşehrimizle beraber sabah namazı programına katıldık" diye konuştu. Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi.