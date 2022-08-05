Kuran-ı Kerim-i en güzel okuyanlar belirlendi

Afyonkarahisar’da Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarışmaları tamamlandı.

Kız öğrenciler arası Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Altınoluk Metin Yurter Kur’an kursu öğrencisi İpek Demiryol birinci olurken, Sabire Şehitoğlu Kur’an kursu öğrencisi Ecem Tuğba Evsen ikinci ve Sarıkız Kur’an kursu öğrencisi Sultan Güngör’de üçüncü oldu. Aynı yarışmanın erkek öğrenci kategorisinde ise; İsmailköy Kur’an kursu öğrencisi Muhammet Enes Mercan birinci, Sahipata Kur’an kursu öğrencisi Muhammed Dönmez de ikinci oldu.

Hafızlık yarışmasında kız öğrenci kategorisinde; Nilgün Özpınar birinci olurken, Şevval Çelik ikinci, Melike Erek üçüncü oldu. Erkek öğrenci kategorisinde ise; Furkan Çelik birinci olurken, Hamza Erkal ikinci ve Muhammet Raşit Derin de üçüncü oldu.

İl Müftüsü Sinan Kazancı, yarışmaya katılan öğrencileri, velilerini, emeği geçen hocaları ve hayır sahiplerini tebrik etti.