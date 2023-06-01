Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 10 bin 500 TL’lik trafik cezası kesildi
AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE TESCİLSİZ VE KURALLARA UYMAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK YAPILAN DENETİMDE YAKLAŞIK 10 BİN 500 TL’LİK TRAFİK CEZASI KESİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 01.06.2023, 12:11
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde tescilsiz ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde yaklaşık 10 bin 500 TL’lik trafik cezası kesildi.
Denetim Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Çok sayıda ekibin görev aldığı denetimde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde abart egsoz takılı, ehliyetsiz ve plakasız motosikletler ile kırmızı ışıkta geçenlere yaklaşık 10 bin 500TL trafik cezası kesildi.