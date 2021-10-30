Kurallara uymayan 13 sürücü havadan tespit edildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopterle havadan gerçekleştirilen denetimde, kurallara uymayan 13 araca 5 bin 573 lira para cezası kesilirken, 4 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri, Afyonkarahisar merkez, Bolvadin, Emirdağ ilçeleri ile Gömü, Davulga, Çobanlar ve Susuz’da beldelerinde helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Dört uygulama noktasında kural hatası yapan sürücüler havadan tespit edilerek durdurulup kontrol edildi. Kurallara uymayan 13 araca toplamda 5 bin 573 lira para cezası uygulanırken, 4 araç ise trafikten men edildi.

Son zamanlarda yaşanan otobüs ve servis araç kazalarının önlenmesi amacıyla ekipler tarafından otobüs ve servis araçlarında bulunan yolcu ve şoförler yolculuk sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyarıldı.