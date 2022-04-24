Kumar oynayan 16 kişiye 30 bin 923 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar’da kumar oynadıkları tespit edilen 16 şahsa toplam 30 bin 923 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Marulcu mahallesinde kumar oynandığını bilgisini alan polis söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında iki oda içerisinde 17 kişi olduğu ve bir masada toplam 2 bin 645 TL para, 3 deste halinde iskambil kağıdı, 1 adet isim ve para miktarı yazılı olan not defteri ele geçirildi. Ardından ikamet sahibi olduğu ve 12 ayrı suç kayının olduğunu belirlenen R.A., ile birlikte içerde bulunan 16 kişi gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, şüphelilere toplamda 30 bin 923 TL para cezası kesildi.