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Kumar operasyonun da 6 kişi gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KUMAR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİYE 7 TOPLAMDA BİN 350 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.

AFYONKARAHİSAR 15.10.2020, 15:04
Kumar operasyonun da 6 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen kumar operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiye 7 toplamda bin 350 lira para cezası kesildi.

Olay, Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri mahalledeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen baskında, kumar malzemesi olduğu değerlendirilen çok sayıda okey ve iskambil kağıtları ile 3 zar ele geçirildi. Ekipler evde bulunan 6 kişiyi gözaltına alırken şahıslara toplam da 7 bin 350 lira ceza kesildi.

Öte yandan, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçlamasıyla gözaltına alınan ev sahibi M.N., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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