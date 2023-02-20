Küçükbaş hayvan fiyatları yükseldi, üreticinin yüzü güldü

Afyonkarahisar’da küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yüzü kuzu eti fiyatlarının yükselmesiyle gülerken, uzun zamandır maliyeti karşılayamayan üreticiler son fiyatlardan okdukca memnun.

Afyonkarahisar’ın koyun ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Bayat ilçesinde kuzu fiyatlarının canlı kilogram 75 lirayı geçmesiyle üreticilerin yüzü gülmeye başladı. Uzun zamandır yem maliyetlerinden yakınan üreticiler fiyatlardaki artıştan memnun. Geçen yıl canlı kuzu kilogram fiyatının 40-45 lora seviyesinde olduğunu belirten üreticiler bu yıl kuzu sezonunun 50 liradan başladığını şuanda da 75 lirayı geçtiğini belirttiler. Bir kuzuyu aracıya ortalama 2 bin 500 TL’ye veren üreticiler kasapta bir kuzunun 4 bin TL’yi bulduğunu ifade ettiler.