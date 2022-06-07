Küçük yaşta Kur’an Kerim okumayı öğrendiler

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Mehmet Sayın 4-6 yaş Kur’an Kursu’nda eğitimini tamlayarak Kur’an-ı Kerimi okumaya başlayan öğrenciler mezun oldu.

İl Müftülüğü 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri için Kurs Öğretmeni Emine Öztoprak tarafından Mehmet Sayın Cami Kur’an Kursu’nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende ilk olarak öğrenciler salavat eşliğinde sahneye çıktılar. Daha sonra Kur’an-ı Kerim’den ayetler okuyan öğrencilerin anneleri Kur’an-ı Kerime geçen çocuklarına taç taktılar. Anneler ve Kurs Öğretmeni Emine Öztoprak tarafından Kur’an-ı Kerim Kurusu Başarı Belgeleri teker teker takdim edildi. Daha sonra öğrenciler hep birlikte mezuniyet pastasını keserek ilahiler eşliğinde bir birleri ile sohbet ettiler.

Kursta 4 yaşını tamamlamamış öğrencilerden 6 yaşına gelmiş minik yavrulara kadar onlarca çocuk bu kadar küçük yaşta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerimi okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, veliler ise gözyaşlarını tutamadı.