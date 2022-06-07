banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yargıtay’dan emsal boşanma kararı
Yargıtay’dan emsal boşanma kararı
Borsa güne yükselişle başladı!
Borsa güne yükselişle başladı!
Motorine büyük zam geliyor!
Motorine büyük zam geliyor!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Küçük yaşta Kur’an Kerim okumayı öğrendiler

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Mehmet Sayın 4-6 yaş Kur’an Kursu’nda eğitimini tamlayarak Kur’an-ı Kerimi okumaya başlayan öğrenciler mezun oldu.

AFYONKARAHİSAR 07.06.2022, 16:48
Küçük yaşta Kur’an Kerim okumayı öğrendiler

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Mehmet Sayın 4-6 yaş Kur’an Kursu’nda eğitimini tamlayarak Kur’an-ı Kerimi okumaya başlayan öğrenciler mezun oldu.

İl Müftülüğü 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri için Kurs Öğretmeni Emine Öztoprak tarafından Mehmet Sayın Cami Kur’an Kursu’nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende ilk olarak öğrenciler salavat eşliğinde sahneye çıktılar. Daha sonra Kur’an-ı Kerim’den ayetler okuyan öğrencilerin anneleri Kur’an-ı Kerime geçen çocuklarına taç taktılar. Anneler ve Kurs Öğretmeni Emine Öztoprak tarafından Kur’an-ı Kerim Kurusu Başarı Belgeleri teker teker takdim edildi. Daha sonra öğrenciler hep birlikte mezuniyet pastasını keserek ilahiler eşliğinde bir birleri ile sohbet ettiler.

Kursta 4 yaşını tamamlamamış öğrencilerden 6 yaşına gelmiş minik yavrulara kadar onlarca çocuk bu kadar küçük yaşta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerimi okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, veliler ise gözyaşlarını tutamadı.

Yorumlar (0)
23°
açık