Köylüler İzmirli depremzedelere 3 ton patates yolladı
AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇESİNE BAĞLI EFE KÖYÜ MUHTARLIĞI VE YARDIMSEVER VATANDAŞLAR TARAFINDAN İZMİR'DE MEYDANA GELEN DEPREMDEN DOLAYI MAĞDUR OLAN İZMİRLİ VATANDAŞLARA İLÇEDE YETİŞEN 3 TON PATATES GÖNDERİLDİ.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Efe Köyü Muhtarlığı ve yardımsever vatandaşlar tarafından İzmir’de meydana gelen depremden dolayı mağdur depremzedelere 3 ton patates gönderildi.
Depremzedelere gönderilmek üzere muhtarlığa getirilen 3 ton civarında patates depremzedelere ulaştırılması için İzmir Bayraklı Belediyesi’ne gönderilmek üzere yola çıktı. Efe Köyü Muhtarı Mahmut İnce yardımla ilgili açıklamasında, ’’Efe köyümüzde muhtarlığımız öncülüğünde köyümüzün hayırsever vatandaşları ile birlikte güzel bir yardımlaşma kampanyası düzenledik. Kampanya kapsamında köyümüzün ve ilçemizin lezzetli kışlık 3 ton patatesini İzmir ilimizde meydana gelen depremde mağdur olan kardeşlerimize gönderilmek üzere topladık. Elbirliği ile İzmir Bayraklı Belediyesi’ne gönderdik. Bu güzel yardımlaşma kampanyamızda emeği geçen tüm köy halkımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3