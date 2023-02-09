Köylüler bir olup depremzedeler için yardım topladılar

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyü halkı deprenin meydana geldiği andan itibaren bir ekip kurarak kapı kapı dolaşıp köylülerden temel ihtiyaç maddesi yardımlarını toplayıp deprem bölgesine ulaştırdı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da da vatandaşlar depremzedeler için tek yürek oldu.10 ili etkilen depremin meydana geldiği andan itibaren Derbent köyünde Derbent Köyü Derneği tarafından gönüllü vatandaşlar 1100 nüfuslu köyde yoğun kış şartları nedeniyle yardımlarını ulaştıramayan vatandaşların evlerine gelerek yapmış oldukları temel ihtiyaç maddesi ve nakdi yardımlarını toplayarak vakit kaybetmeden deprem bölgesine ulaştırdılar.