banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi

Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’da, ‘Köylere Hizmet Götürme Birliği’ toplantısı Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 30.05.2022, 13:19
Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’da, ‘Köylere Hizmet Götürme Birliği’ toplantısı Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı, Vali Yiğitbaşı başkanlığında İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda kurumun faaliyetleri değerlendirilirken, köy muhtarlıklarından ve kuruma gelen taleplerin değerlendirilmesi ile devam etti. Yapılacak çalışmaların planlandığı toplantı ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
26°
açık