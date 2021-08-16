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Köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile eğitim verildi.

AFYONKARAHİSAR 16.08.2021, 16:21
Köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile eğitim verildi.

Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitime çok sayıda muhtar katıldı. Eğitimde muhtarlara kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunması, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara iletmesi, il ve ilçe yönetimi, muhtarlık müessesesi ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgiler verildi.
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