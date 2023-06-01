Köy imamından çocukların cami ve namazı sevmesi için örnek proje

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir köy imamı çocukları namaza ve camiye yönlendirmek için ‘cami market ve oyun alanı’ kurdu.

Ekinhisar Cami İmamı Ali Günel, köyde ki çocukların camiye gelmelerini ve namaz kılmaya alışmaları için cami market ve oyun salonu açtı. Hayırçocuklara sever vatandaşların desteği ile başlatılan çalışmayla Günel, namaz vakitleri öncesi camiye gelen çocukları kapıda karşılıyor. Namaz sonrası çocuklar camide bulunan içeresinde çikolata, meyve suyu ve bisküvi bulunan ve adına cami market konulan dolabın yanına gelerek buradan diledikleri yiyeceği alıyorlar. Çocuklar daha İmam Ali Günel ile birlikte cami karşısında bulunan oyun salonuna giderek, masa tenisi, playstation ve langırt oyunu oynuyorlar.

“Milli ve manevi değerlerimizi aşılamak istiyoruz”

Ali Günel, 4 yıldır Ekinhisar köyü Camisinde görev yaptığını bildirerek, “Görevimiz boyunca geleceğimiz olan çocuklarımızı camimize çekmek için bir proje yapalım. Bir etkinlik yapalım diye düşündük. Çocuklarımızın daha çok marketten satılan yiyeceklere aşina oldukları için camimize bir market açalım istedik. Bu markette köylümüz ve cemaatimizin katkıları ile bir çok şey bulundurduk. Milli ve manevi değerlerimizi aşılamak için. Bunun yanında çocuklarımız için içeresinde masa tenisi, langırt, PlayStation gibi oyun salonu da kurduk” dedi.

“Hocamızı çok seviyoruz”

Camiye gelerek namaz kılan ve Kur’an-ı Kerim kursuna başlayan 9 yaşındaki Mustafa Berk Yolcu isimli çocuk ise uygulamadan gayet memnun olduklarını ifade ederek, “Biz buraya namaz kılmak için geliyoruz. Hocamızı çok seviyoruz. Çünkü o bize Kur’an-ı Kerim’i her şeyi öğretiyor. Camiyi sevdiriyor. Bizde camiyi severek buraya geliyoruz” diye konuştu.

Köy sakinleri ise uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ederek, kendilerinin projeye destek olduklarını belirttiler.