Korona virüs salgın süreci ve aşılama takvimi ele alındı

Afyonkarahisar’da, Devlet Hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıdan kent genelinde ki korona virüs salgın süreci ile aşılama takvimi görüşüldü.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz sağlık yöneticileri ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. Online ortamda yapılan toplantıya, Devlet Hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezi başhekimleri katıldı. Hastanelerin genel olarak çalışmaları değerlendirilirken, salgın süreci ve aşılama çalışmaları da ele alındı. Kurumların ihtiyaçları, sorunları gibi konularda da fikir alış verişi yapan Korkmaz, özellikle salgın sürecinde, ihtiyaç tedarikinde ve hizmet sunumunda aksama ve sorun yaşanmaması için bütün sağlık kuruluşlarının sürekli iletişim halinde olmasının önemini vurguladı. Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Muhammed Yeğit’de katıldı.