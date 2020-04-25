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Korona ile mücadele ekiplerine güllü moral

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE TOPRAKSIZ TARIM VE JEOTERMAL ENERJİ İLE YETİŞTİRİLEN GÜLLER SAĞLIK ÇALIŞANLARI, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNE MORAL OLMASI İÇİN DAĞITILDI.

Korona ile mücadele ekiplerine güllü moral

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE TOPRAKSIZ TARIM VE JEOTERMAL ENERJİ İLE YETİŞTİRİLEN GÜLLER SAĞLIK ÇALIŞANLARI, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNE MORAL OLMASI İÇİN DAĞITILDI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:04
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Korona ile mücadele ekiplerine güllü moral

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde topraksız tarım ve jeotermal enerji ile yetiştirilen güller sağlık çalışanları, polis ve jandarma ekiplerine moral olması için dağıtıldı.

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında bulunan jeotermal serada topraksız yöntemle ve ilçede kullanılan jeotermal ısınma suyunun geri dönüşümü ile üretilen çiçek serasında deneme amaçlı yetiştirilen güllerin ilk hasadı sonrası Sera İşletme Müdürü Fahri Güldalı tarafından ilçede koronavirüs ile mücadele hastane personeli, sağlık ocağı personeli, jandarma ve emniyet personeline dağıtıldı.

COvid-19 nedeniyle hastanede yatan hastalara da verilmek üzere personele gül takdim eden Güldalı, salgın nedeniyle canlarını hiçe sayan personele teşekkür etti.

Jandarma ekiplerine de görev yerlerinde gülleri takdim eden Güldalı gazetecilere yaptığı açıklamada; “Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla ilçemizde görev yapan sağlık personeli, jandarma ve polisimize seramızda topraksız tarım ile yetiştirdiğimiz güllerden takdim ettik. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizide kötü bir şekilde etkiledi koronaviris. Onlar herşeyin en güzeline layık” dedi.

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