Korkmaz: “Sağlıklı yaşam için diyabet eğitimi önemlidir”

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşam için erken teşhis ve diyabet eğitiminin önemli olduğunu ifade etti.

Korkmaz yaptığı açıklamada, sağlıklı bir yaşam için erken teşhis ve diyabet eğitimi önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Diyabetli bir hastanın iyi bir diyabet eğitimi ile ve gerekenlere dikkat ederek standartları yüksek bir yaşam sürmemesi için bir sebep yoktur. Sağlıklı ve düzenli beslenme ile üstesinden gelinebilecek en basit hastalıklardan biri olan diyabette; düzenli bir hayat sürmek ve yediklerimize gerçek anlamda içerik bakımından dikkat etmek esastır. Özellikle çocuklarımıza doğru beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmalı; bunun için de onlara örnek teşkil edecek bir yaşantı sürdürülmelidir. Risk taşıyanlar ve aşırı kilo alma ve verme, çok susama çabuk acıkma ve halsizlik şikâyeti olan kişilerin kan şekeri ölçümünü yaptırarak teşhis ve tedavi yolunda ilk adımı atmaları gerekmektedir. Unutmamalıyız ki bu hastalığa yakalanan kişiler tedaviye önem verdikleri takdirde uzun bir ömür sürebilmekte, aksi takdirde diyabet; kalp, böbrek, göz pek çok organının büyük tahribata uğramasına sebep olmaktadır.

Sağlığımıza gerekli önemi gösterelim, kendimizi, ailemizi ve sevdiklerimizi hastalıklarla uğraşmak ve buna üzülmek zorunda bırakmayalım. Bütün kilolu bireyleri ve şeker hastalarını sağlıklı bir hayat için kurum ve kuruluşlarımıza davet ediyorum” dedi.