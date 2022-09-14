Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, sağlık personellerinin istek ve önerilerini dinledi.

Korkmaz, Şuhut ilçesindeki kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret etti. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ile birlikte önce Şuhut Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Korkmaz, hastanenin işleyişi ve çalışmalarla ilgili yöneticilerden bilgi aldı. Daha sonra servisleri gezen Korkmaz, personel ve yatan hastalarla da sohbet ederek, istek ve önerilerini dinleyip hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanenin ardından Şuhut 2 No.lu ve Mahmutköy 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ve Karaadilli Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden Korkmaz ve Koyuncu , buralarda da çalışmaları inceleyip personelin istek ve sorunlarıyla ilgilenerek, kendilerine teşekkür etti ve kolaylık diledi.