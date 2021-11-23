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Korkmaz: “Kanser uzun süreli mücadele gerektirir”

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, ‘Akciğer Kanseri’ farkındalık ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, kanserin maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu kaydederek, “Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı 2020 yılı verilerine göre dünya genelinde yılda 19 milyon kişi kanser tanısı almakta ve yine takriben 10 milyon kişi bu sebeple hayatını kaybetmektedir” dedi.

AFYONKARAHİSAR 23.11.2021, 15:52
Korkmaz: “Kanser uzun süreli mücadele gerektirir”

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, ‘Akciğer Kanseri’ farkındalık ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, kanserin maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu kaydederek, “Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı 2020 yılı verilerine göre dünya genelinde yılda 19 milyon kişi kanser tanısı almakta ve yine takriben 10 milyon kişi bu sebeple hayatını kaybetmektedir” dedi.

Korkmaz, dünya genelinde yılda 19 milyon kişiye kanser tanısı konulduğunu ifade Ederek şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere kanser, beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık grubudur. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı 2020 yılı verilerine göre dünya genelinde yılda 19 milyon kişi kanser tanısı almakta ve yine takriben 10 milyon kişi bu sebeple hayatını kaybetmektedir. Hastalık cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Kanserde benzer seyrin devam etmesi halinde, 2040 yılında 29,5 milyon yeni vakanın ortaya çıkması ön görülmektedir. Çalışmaların gösterdiği gibi dünya genelinde erkekler arasında en sık görülen kanser türü akciğer kanseri iken kadınlarda 3. sırada yer almakta ve önemini korumaktadır. Akciğer kanseri, gerek dünyada gerekse ülkemizde kanser kaynaklı ölümlerin en yaygın nedenidir. Hastalığın Türkiye’de tanı alma medyan yaşı 64 olup, 40 yaş altı bireylerde daha nadir olarak rastlanılmaktadır. Pek çok popülasyon için bu kanser türünün yüzde 80’inde sorumlu etken tütün kullanımıdır. Nitekim tütün tüketimindeki azalmayla akciğer kanseri görülme sıklığı da azalmaktadır.”

"Bu belirtilere dikkat!"

Akciğer kanserinin neden olduğu bulguların hastalık ileri evreye gelinceye kadar fark edilemediğini ifade eden Korkmaz; “Genellikle Akciğer kanserinin neden olduğu bulgu ve şikâyetlerin oluşumu için birkaç yıl geçer ve hastalık ileri evreye gelinceye kadar fark edilemeyebilir. Akciğer kanseri tanısı konulan hastalarda belirtiler tümörün akciğer içindeki yerleşimine, büyüklüğüne, yayılım yerine ve yayılma derecesine bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Tümörün kendisinin ve göğüs içi yayılımının yol açtığı, en sık izlenen belirtiler: Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük; öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak; derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı; iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı; ses kısıklığı; nefes darlığı; sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları. Akciğer kanseri tedavisi hastadan hastaya farklılaşabilmekle birlikte tedavi kararında; hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunlarının varlığı gibi birden fazla faktör etkilidir” dedi.

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