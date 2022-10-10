Korkmaz: “Covit-19 salgını, ruh sağlığı için küresel bir kriz oluşturdu”

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, korona virüs (Covit-19) salgınının, ruh sağlığı için küresel bir kriz oluşturarak kısa ve uzun vadeli stresleri körükleyip ve milyonların ruh sağlığını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Korkmaz, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında ruh sağlığının önemine dikkat çeken Korkmaz, “Tahminlere göre, pandeminin ilk yılında hem anksiyete hem de depresif bozukluklarda yüzde 25’ten fazla artış olduğu bildirilmiştir. Aynı zamanda, pandemi koşulları ve fiziksel sağlık öncelikleri nedeniyle tüm dünyada ruh sağlığı hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğramıştır. Bu süreçte dünyada artan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, uzayan çatışmalar, şiddet ve halk sağlığı acil durumları tüm nüfusu etkilemiştir. 2021 yılında dünya çapında 84 milyon insan zorla yerinden edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, bireyler, topluluklar ve hükümetler olarak ruh sağlığına verilen değer ve bağlılığın derinleştirilmesi ve bu değerin tüm sektörlerdeki tüm paydaşlar tarafından daha fazla katılım ve yatırımla desteklenmesi gerektiği çağrısı yapmaktadır.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü 2022 yılı teması ‘Herkes İçin Ruh Sağlığı ve İyilik Halini Küresel Öncelik Haline Getirmek’ olarak belirlenmiştir. Damgalanma ve ayrımcılık ne yazık ki sosyal içerme ve doğru tedavi ve bakıma erişimin önündeki bir engel olmaya devam etmektedir. Herkesin ihtiyaç duyduğu ruh sağlığı desteğine erişebileceği ve insan haklarını kullanmak için eşit fırsata sahip olduğu, herkesin akıl sağlığına değer verilen, desteklenen ve korunan bir dünya oluşturmak için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Her birimizin psikolojik sağlığın korunması, desteklenmesi ve iyileştirilmesi; ruhsal hastalığı olan kişilerin tedavi ve toplum içinde yaşama hakkını engelleyen damgalama ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi, psikolojik iyilik halinin desteklenmesi için yapabileceği çok şey var. Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesiyle toplumda bu konuya ve her birimizin birey olarak bu konudaki gücümüzün farkına varmasına dikkat çekilmektedir” dedi.