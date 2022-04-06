Korkmaz: “Çok basit tedbirlerle bir çok hastalığın önüne geçilebilir”

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası ve 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz yaptığı açıklamada, “Sağlıklı toplum için öncelikle bireyler sağlıklı olmak zorundadır. Kişi çok basit bir tedbirle tedavisi olmayan veya çok güç olan birçok hastalığın önüne geçilebilmektedir” dedi.

Korkmaz, aydınlık, sağlıklı bir gelecek için sağlıklı bir toplum ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Sağlıklı toplum için de öncelikle bireyler sağlıklı olmak zorundadır. Kişi çok basit bir tedbirle tedavisi olmayan veya çok güç olan birçok hastalığın önüne geçilebilmektedir. Düzensiz ve kötü beslenme, hareketsizlik, alkol ve sigara gibi zararlı maddelerden uzak durulduğu sürece sağlığı kaybetme riski oldukça azalacak ve sağlık koruma altına alınmış olacaktır. İl Sağlığı Müdürlüğü olarak bizim de birinci görevimiz halkımızın sağlığını hastalanmadan önce korumaktır. Bununla ilgili müdürlüğümüz bünyesindeki birimler ve taşrada Müdürlüğümüze bağlı kurum ve kuruluşlarca pek çok çalışma yapılmaktadır. Kanser, bağışıklama, obezite ve sağlıklı beslenme, tütün ve mamulleri gibi konularında yapılan eğitim, uygulama ve taramalar bunlardan bir kaçıdır. En değerli varlığımız olan sağlığı korumanın önemini vurgulamak adına kutlanan, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası ve 7 Nisan Dünya Sağlık Günü vesilesi ile herkese, her yaşta sağlıklı bir ömür diliyorum.”