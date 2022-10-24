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Kore gazisi 91 yaşında hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da 91 yaşındaki Kore Gazisi Nuri Görgün vefat etti.
AFYONKARAHİSAR 24.10.2022, 10:50
Afyonkarahisar’da 91 yaşındaki Kore Gazisi Nuri Görgün vefat etti.
Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyünde yaşayan Nuri Görgün yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklarından dolayı dün gece hayatını kaybetti. Gazi Görgün için köyünde askeri tören düzenleneceği ve ardından köy mezarlığında defin edileceği belirtildi.