Kontrolden çıkan otomobil orta refüje girip, yön tabelasına çarparak durabildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüje girip ve yön tabelasına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Emirdağ- Bolvadin karayolu Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ş., idaresindeki 34 PC 6499 plakalı otomobil belde yakınlarında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Refüjdeki yön tabelasına çarparak durabilen otomobilse sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ardından kendi imkanların ile araçtan çıktı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından araç girdiği refüjden çekici yardımı ile kaldırılarak otoparka götürüldü.