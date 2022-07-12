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Kontrolden çıkan kamyon mısır tarlasına devrildi

Afyonkarahisar’da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon mısır tarlasına devrilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

AFYONKARAHİSAR 12.07.2022, 13:30
Kontrolden çıkan kamyon mısır tarlasına devrildi

Afyonkarahisar’da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon mısır tarlasına devrilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Bolvadin- Çobanlar ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.S., idaresindeki 03 ADD 904 plakalı kamyon sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole giren kamyon ardından mısır tarlasına devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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