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Kontrol amaçlı durdurulan araçtan 13 kilo 640 gram uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar’da kontrol amaçlı durdurulan araçta yapılan aramada 13 kilo 640 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR 08.09.2021, 16:55
Kontrol amaçlı durdurulan araçtan 13 kilo 640 gram uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar’da kontrol amaçlı durdurulan araçta yapılan aramada 13 kilo 640 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Dinar ilçesinde durdurularak kontrol edilen araçta 13 kilo 640 gram, toplam 14 paket poşetlenmiş vaziyette skunk maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak Yasin A. isimli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak Dinar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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