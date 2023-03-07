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Kızılay’ın kan bağışına kaymakamdan destek

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde Kızılay tarafından deprem bölgesi başta olmak üzere yurt geneli ihtiyacının karşılanması için başlatılan kan bağışları kabul ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 07.03.2023, 10:45
Kızılay’ın kan bağışına kaymakamdan destek

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde Kızılay tarafından deprem bölgesi başta olmak üzere yurt geneli ihtiyacının karşılanması için başlatılan kan bağışları kabul ediliyor.

Emirdağ ilçe merkezinde Kızılay tarafından kan bağışları kabul ediliyor. Bu çerçevede kan bağışına destek vermek ve vatandaşları özendirmek için Kaymakam Osman Bilici ile kaymakamlık personelleri de kan bağışında bulundu. Toplanan kanların afet bölgesi öncelik olmak üzere yurt genelinde ihtiyaç duyulan bölgelere gönderileceği kaydedildi.

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