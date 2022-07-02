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Kız kardeşini rahatsız eden şahsı ağır yaraladı

Afyonkarahisar’da bir şahıs kız kardeşini rahatsız etti iddiasıyla daha önce tartıştığı şahsı tüfekle ağır yaraladı.

AFYONKARAHİSAR 02.07.2022, 15:33
Kız kardeşini rahatsız eden şahsı ağır yaraladı

Afyonkarahisar’da bir şahıs kız kardeşini rahatsız etti iddiasıyla daha önce tartıştığı şahsı tüfekle ağır yaraladı.

Olay Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Işıklar Beldesi’nde meydana geldi. A.S. (22), geçmişte kız kardeşini rahatsız ettiği gerekçesi ile tartışmalı olduğu A.D. (22) ile sokakta karşılaşınca ikili arasında tartışma başladı. A.S., yanında bulunan av tüfeği ile A.D.’ye ateş etti. Ağır yaralanan genç Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi (AFSÜ )Hastanesi’nde tedavi altına alınırken sağlık durumunu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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