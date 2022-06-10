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Kitabını okuyan bisiklet ödülünü aldı

Afyonkarahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kurum ve sendikaların protokolüyle gerçekleştirilen ‘Bir Bilenle Bilge Nesil Kitap Okuma Yarışması’nın ödül töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

AFYONKARAHİSAR 10.06.2022, 14:20
Kitabını okuyan bisiklet ödülünü aldı

Afyonkarahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kurum ve sendikaların protokolüyle gerçekleştirilen ‘Bir Bilenle Bilge Nesil Kitap Okuma Yarışması’nın ödül töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

İlçe genelinde ortaokul ve lise öğrencilerinde olarak okuma kültürünü kazandırmak ve pekiştirmek amacıyla uygulanan yarışmanın ödül töreninde Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz okumanın önemine dikkat çekerek Belediyenin tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında olduğunu ve eğitimin destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Turan’ın teşekkür konuşmalarına müteakip 9 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Yarışmada belirlenen kitaplar okul kütüphanelerine bağışlandı.

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