Kiraz bahçelerinde Akdeniz meyve sineğine karşı başlatılan mücadele sürüyor
AFYONKARAHİSAR’DA KİRAZ ÜRETİMİNİ YOĞUNLUKTA OLDUĞU ÇAY İLÇESİNDE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI BAŞLATILAN MÜCADELE DEVAM EDİYOR.
AFYONKARAHİSAR 05.06.2023, 12:22
Afyonkarahisar’da kiraz üretimini yoğunlukta olduğu Çay ilçesinde Akdeniz meyve sineğine karşı başlatılan mücadele devam ediyor.
Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çay ilçesinde bulunan bahçelerde Akdeniz meyve sineği ile mücadele için tuzaklar hazırlandığı ve bu tuzakların yerinde kontrol edildiği kaydedildi. Açıklamada, “Ayrıca bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor. Deresinek köyünde anız ve orman yangınlarıyla ilgili vatandaşlara bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.