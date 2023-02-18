Kimlik çıkarma isteyen afetzedelere bu fotoğrafçı ücretsiz hizmet veriyor

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bir fotoğrafçı esnafı afet bölgesinden geçici süreliğine kente yerleştirilen ve kimlikleri olmayan afetzedelerin yeni kimliklerini çıkarmaları için gerekli olan biyometrik fotoğrafı ücretsiz çekmeye başladı.

Uzun yıllardır İhsaniye ilçesinde hizmet veren Lokman Akıncı isimli fotoğrafçı esnafı da depremzedeler için taşın altına elini koydu. Akıncı iş yerinin camına ‘depremzedelerimize kimlik değişimi için fotoğraf ücretsizdir’ yazısı astı. Yazıyı gören ilçe sakinleri Akıncı’yı bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ederken, Akıncı ise esnaf olarak afetzedeler için hayırlarını yaptıklarını, ancak sonrasında böyle bir uygulama başlatarak bu zor günlerde onların yanında olmaya devam etmeye karar verdiklerini söyledi.

Öte yandan, afet bölgesinden İhsaniye ve çevresindeki otel ve apartlara yerleştirilen bazı depremzedelerin ise ücretsiz fotoğraf çekiminden yararlandıkları öğrenildi.